港报社评：财务公司做物业加按，应关注会否拖累银行--明报2月18日

楼价，特别是数百万元的所谓“细价楼”持续上涨，迭创新高。近期，有物业投资者在网上发文，估计市场有多达1.2万个转按了4次的细价楼物业（简称4按物业），由财务公司借贷，认为情况对楼市构成压力，预期细价楼会在3至6个月内爆煲。此议一出，业界或其他个别投资者群起反驳，纷纷提出数据，重申楼市正常、健康，云云。这次楼市会否爆煲的辩论，涉及的都是业界或资深投资者，哪一方提出的数据和理据较可信，一般市民难以评断，不过，此事折射出财务公司在楼市狂潮中的作用，值得关注。

财务公司涉及物业按揭贷款的数额，究竟有多少，由于没有官方数字参考，只能靠估计，不过，按本报记者采访经历，财务公司大多乐意做按揭业务，连不少银行拒绝做的居屋二按，财务公司往往来者不拒，可以批出80%以上贷款，只是年利率最少为25厘或以上而已。因此，虽然无正式统计数字，但是财务公司涉及按揭市场之深广程度，不宜小觑。

香港楼价早已脱离一般打工仔的承担能力，持续上升迄今，已处于“谁最后接火棒”的状态。天下间没有只升不跌的楼市，即是说无论盛宴再奢华，总有散席之时，因此，物业加按次数愈多、风险愈高的道理，相信也无人不识。

现在，财务公司向公司注册处申请放债人牌照，即可营业，只要借贷年利率不超过60厘，就未有达到“大耳窿”的标准，不算犯法。政府对财务公司的监管力度一贯较小，对其按揭业务，据知掌握不多，金管局要求银行提供给财务公司的贷款，限定不能作按揭业务；不过，财务公司以其他名目向银行借贷后，怎样运用贷款，看不到银行有机制有效监察。今次，物业投资者与业界就细价楼爆煲的辩论，表面上看来关乎“已收割”、“未收割”的位置不同，而有不同取态，然而，辩论折射出财务公司在物业按揭业务的角色，过去可能忽略了，为了金融体系的健全和稳定，金管局有必要全面了解有关情况，同时应该研议加强规管，确保在金融危机猝发时，财务公司的物业按揭业务，不会对银行系统起到牵一发而动全身的负面作用。

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