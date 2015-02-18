港报社评：财务公司做物业加按，应关注会否拖累银行--明报2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
楼价，特别是数百万元的所谓“细价楼”持续上涨，迭创新高。近期，有物业投资者在网上发文，估计市场有多达1.2万个转按了4次的细价楼物业（简称4按物业），由财务公司借贷，认为情况对楼市构成压力，预期细价楼会在3至6个月内爆煲。此议一出，业界或其他个别投资者群起反驳，纷纷提出数据，重申楼市正常、健康，云云。这次楼市会否爆煲的辩论，涉及的都是业界或资深投资者，哪一方提出的数据和理据较可信，一般市民难以评断，不过，此事折射出财务公司在楼市狂潮中的作用，值得关注。
财务公司涉及物业按揭贷款的数额，究竟有多少，由于没有官方数字参考，只能靠估计，不过，按本报记者采访经历，财务公司大多乐意做按揭业务，连不少银行拒绝做的居屋二按，财务公司往往来者不拒，可以批出80%以上贷款，只是年利率最少为25厘或以上而已。因此，虽然无正式统计数字，但是财务公司涉及按揭市场之深广程度，不宜小觑。
香港楼价早已脱离一般打工仔的承担能力，持续上升迄今，已处于“谁最后接火棒”的状态。天下间没有只升不跌的楼市，即是说无论盛宴再奢华，总有散席之时，因此，物业加按次数愈多、风险愈高的道理，相信也无人不识。
现在，财务公司向公司注册处申请放债人牌照，即可营业，只要借贷年利率不超过60厘，就未有达到“大耳窿”的标准，不算犯法。政府对财务公司的监管力度一贯较小，对其按揭业务，据知掌握不多，金管局要求银行提供给财务公司的贷款，限定不能作按揭业务；不过，财务公司以其他名目向银行借贷后，怎样运用贷款，看不到银行有机制有效监察。今次，物业投资者与业界就细价楼爆煲的辩论，表面上看来关乎“已收割”、“未收割”的位置不同，而有不同取态，然而，辩论折射出财务公司在物业按揭业务的角色，过去可能忽略了，为了金融体系的健全和稳定，金管局有必要全面了解有关情况，同时应该研议加强规管，确保在金融危机猝发时，财务公司的物业按揭业务，不会对银行系统起到牵一发而动全身的负面作用。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22