港报社评：中央势再松货币，时机看热钱--经济日报2月18日

市场憧憬中央或在春节期间再松银根，在外汇占款续降、热钱持续流出下，人民银行短期内再降准机会正升，惟再减息或加剧资金外流，恐横添经济下行重压，令中央左右为难。

内地股市连升7个交易日，昨在马年最后1个交易日高收，主因是市场正憧憬中央将在短期内再出招松银根，甚至有传人行最快会在春节长假期间出手。市场盼中央再放水，实空穴来风，未必无因。

正因热钱正持续流出中国，过去主要用作对热钱涌入的存款准备金率，便有进一步下调的空间，人行纵未有在春节期间出招，未来一两个月内再降准的机会实不低，就如去年12月外汇占款减少逾千亿元后，人行便在本月初宣布降准，释放约6,000亿元流动性，避免银根过紧。

除降准外，市场亦关注中央会否继去年11月后进一步减息，在内地经济趋缓、通缩步步进逼下，减息机会确正上升，惟外汇占款规模持续收缩，中央对减息应更谨慎而为。

个中关键是人行上次减息后，外汇占款便连续两个月减少，此应因减息令人币汇价添压，加上担心减息或反映内地经济下行压力正加剧，热钱遂加快从中国流出。

虽然现时热钱流出未算严重，惟在美元续强、市场对中国经济的忧虑亦难在一时三刻改观下，资金流出中国之势暂难改，若中央再减息，势倍添人币贬值压力，此会否触发更大规模热钱流出，甚至如不少新兴国般因资金急撤引发经济与金融市场波动，徒添经济下行重压，中央不得不防。

惟热钱来去无定，如国家外管局便指今年内地或面临热钱进出双向震荡的格局。因欧日央行仍在猛印钞，有增无减的热钱却欠出路，加上多国续打货币战斗贬，若中国经济续保约7%的较快增长、人币贬值幅度又相对有限，便有可能再成热钱避风港，导致资金大进。

投资者要在新一年要捕捉内地货币政策走向，以作投资部署，除看内地经济与物价走势外，亦须关注热钱流出之势会否加剧，又或转势涌华，令人行货币政策拿捏因形势变化而调整。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘