港报社评：还原真相论功过，要有《档案法》--信报2月18日

已退休的前政府档案处处长朱福强昨日在报端发表文章，力陈香港至今未为《档案法》立法之弊：“没有档案法的监管，优质管治没有保证，没有档案法的制衡，官员们做任何事，都可以没有责任留下任何纪录，严重点说，官员们基本上可以‘无法无天’，什么问责，全属空话。以后遇到什么质询，官员们仍可厚颜地、模棱两可地声称：‘我冇讲过我冇做过呀！’没有档案法，政治道德沦丧。”

朱福强举出2012年10月1日南丫海难作为例子，死因庭报告指出，海事处在履行公务时，鲜有立档和存档，海事处人员似乎不大愿意以书面沟通或备存公务纪录，很多时大家都是口耳相传，后果当然是容易发生误传、误解和误会。海难调查委员会代表律师石永泰在结案陈词时指出，多名海事处人员在不同时间检查南丫四号，有人员曾经发现该艘船缺少了一道水密门，但是并无提出，即使船舶与图则不符，仍然批出牌照予有关船舶。如果不是缺少了一道水密门，南丫四号不会如此快速沉没，乘客有更多时间逃生，伤亡数字相信大大减少。

南丫海难肇事两名船长日前被判囚，死难者家属不罢休，誓言追究海事处，其涉嫌失职的原因或多或少与档案混乱有关。假如早有《档案法》规管，也许能够避免“缺少一道水密门仍然批出牌照”的纰漏。

现任特首梁振英连日来不断发表澄清声明，既否认干预港大的副校长遴选，又否认以权谋私为儿子工作铺路，暂时未知真相如何。若然有了《档案法》作为法律后盾，相信类似的疑团可望容易一点解开。

总而言之，还原真相、评定功过的现代法器不是记载古代历史的《春秋》，更加可靠的是《档案法》。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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