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亚洲 | 2015年 2月 18日 星期三 09:56 BJT

****《港报快速浏览》--2月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：祝愿羊年香港吉祥安泰！--文汇报                              
 港报社评：财务公司做物业加按，应关注会否拖累银行--明报                
 港报社评：中央势再松货币，时机看热钱--经济日报                        
 港报社评：送马迎羊，愿港和气生财--星岛日报                            
 港报社评：还原真相论功过，要有《档案法》--信报                        
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：希债谈判大打心理战--信报                                
 港报财经评论：业绩料未尽人意，内银新地莫看低--经济日报                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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