香港已公布经济指标--2015/2/18

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2014年12月 零售销售值 -3.9 +4.2 +5.7 2014年12月 零售销售量 -1.3 +7.6 +6.1 2014年12月 综合消费物价指数(CPI) +4.9 +5.1 +4.3 2014年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +6.9 +7.2 +4.3 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------ 14年11月-15年1月% 14年10-12月% 13年11月-14年1月% 失业率 3.3 3.3 3.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2014年12月 贸易赤字／盈余 -59.3 -52.2 -54.4 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22