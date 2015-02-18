香港热股：中石油与中石化盘中明显上扬，稍早有报导指两者可能合并

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透香港2月18日 - 中国两大石油公司--中国石油 与中国石化 周三盘中曾涨逾4%及5%，稍早有报导指中国考虑石油行业重组事宜，包括两大油公司合并的可能性。
香港时间11:30，中石油H股升3.33%，报9港元；中石化升4.17%，报6.49港元。连同升2.71%的中海油 ，“三桶油”引领恒生指数 走高0.23%。
据华尔街日报报导，中国政府考虑将中石油与中石化的母公司合并，以及将中海油母公司与中化集团合并的可能性，以创造能够与美国石油巨头艾克森美孚 匹敌的中国企业，并趁低油价进行合并以提高企业营运效率。
野村证券分析师关荣乐称，中国重组石油行业的方向正确，亦有利于中国油企海外发展和提升盈利效益，惟合并的落实时间可能较为漫长，相信中石化与中石油今天的股价表现主要受沽空盘补仓带动，因投资者此前在油价下滑减持油企仓位后，现时入市态度依然审慎。（完） (记者 雷美珍；审校 梁慧仪)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22