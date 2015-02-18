香港热股：中石油与中石化盘中明显上扬，稍早有报导指两者可能合并

路透香港2月18日 - 中国两大石油公司--中国石油 与中国石化 周三盘中曾涨逾4%及5%，稍早有报导指中国考虑石油行业重组事宜，包括两大油公司合并的可能性。

香港时间11:30，中石油H股升3.33%，报9港元；中石化升4.17%，报6.49港元。连同升2.71%的中海油 ，“三桶油”引领恒生指数 走高0.23%。

据华尔街日报报导，中国政府考虑将中石油与中石化的母公司合并，以及将中海油母公司与中化集团合并的可能性，以创造能够与美国石油巨头艾克森美孚 匹敌的中国企业，并趁低油价进行合并以提高企业营运效率。