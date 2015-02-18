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亚洲 | 2015年 2月 18日 星期三 11:36 BJT

香港热股：中石油与中石化盘中明显上扬，稍早有报导指两者可能合并

路透香港2月18日 - 中国两大石油公司--中国石油 与中国石化 周三盘中曾涨逾4%及5%，稍早有报导指中国考虑石油行业重组事宜，包括两大油公司合并的可能性。

香港时间11:30，中石油H股升3.33%，报9港元；中石化升4.17%，报6.49港元。连同升2.71%的中海油 ，“三桶油”引领恒生指数 走高0.23%。

据华尔街日报报导，中国政府考虑将中石油与中石化的母公司合并，以及将中海油母公司与中化集团合并的可能性，以创造能够与美国石油巨头艾克森美孚 匹敌的中国企业，并趁低油价进行合并以提高企业营运效率。

野村证券分析师关荣乐称，中国重组石油行业的方向正确，亦有利于中国油企海外发展和提升盈利效益，惟合并的落实时间可能较为漫长，相信中石化与中石油今天的股价表现主要受沽空盘补仓带动，因投资者此前在油价下滑减持油企仓位后，现时入市态度依然审慎。（完） (记者 雷美珍；审校 梁慧仪)
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