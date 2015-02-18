更新版 1－日本央行：维持刺激计划不变，仍对产出表示乐观

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
日本央行一如外界普遍预期维持货币刺激政策，承诺以每年80万亿(兆)日圆(6,750亿美元)的速度扩大基础货币。
备受期待的出口反弹为央行决策层带来了一些希望，他们更倾向于暂时不扩大刺激政策，即便油价下跌把通胀率锁定在央行2%的目标水平之下。
不过民间消费的回升势头弱于预期，凸显出部分央行官员所担心的问题，那就是增税的影响依然在困扰经济。
日本央行在声明中表示，虽然民间消费强韧，但“部分地区的回升势头迟缓”。此番表述也凸显了上述担忧。
市场聚焦于央行总裁黑田东彦将如何回应主要来自反对党议员的批评之声。他们认为黑田实施的激进刺激政策正推动日圆过度贬值，推升进口成本，从而损及消费者信心。
随着日本央行大规模购债行动导致债券市场流动性枯竭且愈加振荡，不少央行内部人士希望能暂时维持政策稳定。首相安倍晋三的顾问支持央行这种静待观望的立场，他们担心若进一步放宽政策，可能将日圆压低至具有破坏性的水平。
“日本央行近期内放松政策的可能性降低，”瑞银证券分析师Daiju Aoki指出。“若央行打算进一步放松政策，就会抵消薪资增长。这在短期内对经济并无好处。”
分析师称，黑田东彦一直坚定认为，弱势日圆对经济有利；因此他将会重申，央行将不惜一切代价实现2%的通胀目标。(完)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22