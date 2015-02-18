更新版 1－日本央行：维持刺激计划不变，仍对产出表示乐观

日本央行一如外界普遍预期维持货币刺激政策，承诺以每年80万亿(兆)日圆(6,750亿美元)的速度扩大基础货币。

备受期待的出口反弹为央行决策层带来了一些希望，他们更倾向于暂时不扩大刺激政策，即便油价下跌把通胀率锁定在央行2%的目标水平之下。

不过民间消费的回升势头弱于预期，凸显出部分央行官员所担心的问题，那就是增税的影响依然在困扰经济。

日本央行在声明中表示，虽然民间消费强韧，但“部分地区的回升势头迟缓”。此番表述也凸显了上述担忧。

市场聚焦于央行总裁黑田东彦将如何回应主要来自反对党议员的批评之声。他们认为黑田实施的激进刺激政策正推动日圆过度贬值，推升进口成本，从而损及消费者信心。

随着日本央行大规模购债行动导致债券市场流动性枯竭且愈加振荡，不少央行内部人士希望能暂时维持政策稳定。首相安倍晋三的顾问支持央行这种静待观望的立场，他们担心若进一步放宽政策，可能将日圆压低至具有破坏性的水平。

“日本央行近期内放松政策的可能性降低，”瑞银证券分析师Daiju Aoki指出。“若央行打算进一步放松政策，就会抵消薪资增长。这在短期内对经济并无好处。”