表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为3.75

《全球汇市》美元小幅爬升，关注美联储政策会议声明

* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。 根据CME FedWatch，当前市场价格反映美联储6月加息的机率为70%。 周二公布的美国4月汽车销售数据疲弱，加重了近期对于美国经济前景的担忧。美国第一季经济以三年来最慢的速度增长。 但鉴于交投水平接近美国总统特朗普去年11月初胜选后几天出现的最低水位，汇市分析师称利空已经充分反应，因此美元整体而言面临的上行风险。 美元指数 小升0.2%。 “如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯