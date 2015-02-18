表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为3.75

重发 - 欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增40%，因削减成本
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
路透华盛顿2月18日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售 结果如下： 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.010 价格/得标 价格 99.999222 高值得标比率 76.55% 投标倍数 3.75 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,121,000 总投标 150,114,396,000 竞争性投标得标 39,747,779,500 非竞争性投标得标 252,341,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/19 到期日 2015/03/19 CUSIP码 912796EZ8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导 请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。 根据CME FedWatch，当前市场价格反映美联储6月加息的机率为70%。 周二公布的美国4月汽车销售数据疲弱，加重了近期对于美国经济前景的担忧。美国第一季经济以三年来最慢的速度增长。 但鉴于交投水平接近美国总统特朗普去年11月初胜选后几天出现的最低水位，汇市分析师称利空已经充分反应，因此美元整体而言面临的上行风险。 美元指数 小升0.2%。 “如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。