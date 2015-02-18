亚洲橡胶：2月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透2月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 216.0 8 215.7 2 * 3月 217.5 36 216.8 09 * 4月 218.5 79 218.0 13 * 5月 218.5 124 218.3 16 * 6月 218.5 390 219.3 42 * 7月 218.3 3273 218.8 379 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22