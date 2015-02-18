欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，因英国薪资大幅增长

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透伦敦2月18日 - 英镑兑欧元周三触及七年高位，因数据显示英国薪资增长超过通胀的幅度为金融危机前以来的最大。
周三公布的英国央行会议记录显示，尽管决策者本月连续第二个月一致同意维持利率不变，但对利率前景的看法再度出现分歧。但有两位决策者表示，认为未来会升息和会降息的委员人数“旗鼓相当”。
英国利率保持在纪录低位0.5%已经六年，投资者预料未来可能至少一年英国利率仍保持在该水平，即使经济势将以近10年来最快速度增长。
英国12月含奖金的薪资较上年同期成长2.4%，11月的增幅为1.9%，这是连续第四个月薪资增幅超过通胀。英国国家统计局周三公布，10-12月失业率降至5.7%，为逾六年最低。
英镑兑欧元 上涨逾1%，报0.73505英镑，为2008年1月来最高。英镑贸易加权指数 触及逾六年高位90.7，英镑兑美元 触及一个半月高点1.5456美元。
“基本上，预料英国经济将继续稳步复苏，”丹麦丹斯克银行分析师在研究报告中说。(完)
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
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