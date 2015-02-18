欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，因英国薪资大幅增长

路透伦敦2月18日 - 英镑兑欧元周三触及七年高位，因数据显示英国薪资增长超过通胀的幅度为金融危机前以来的最大。

周三公布的英国央行会议记录显示，尽管决策者本月连续第二个月一致同意维持利率不变，但对利率前景的看法再度出现分歧。但有两位决策者表示，认为未来会升息和会降息的委员人数“旗鼓相当”。

英国利率保持在纪录低位0.5%已经六年，投资者预料未来可能至少一年英国利率仍保持在该水平，即使经济势将以近10年来最快速度增长。

英国12月含奖金的薪资较上年同期成长2.4%，11月的增幅为1.9%，这是连续第四个月薪资增幅超过通胀。英国国家统计局周三公布，10-12月失业率降至5.7%，为逾六年最低。

英镑兑欧元 上涨逾1%，报0.73505英镑，为2008年1月来最高。英镑贸易加权指数 触及逾六年高位90.7，英镑兑美元 触及一个半月高点1.5456美元。