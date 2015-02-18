纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至一年低位，原糖跌至近15美分

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透纽约/伦敦2月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三扩大跌幅，跌至一年低位，因大量技术性卖盘。原糖价格由升转跌，但仍接近15美分心理关口。
纽约可可期货连续第11日上涨，至五周高位，回补空头和新买盘合力提振市场。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.9美分，或1.2%，报每磅1.5695美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收低11美元，或0.5%，报每吨2,009美元。
ICE-3月原糖期货 收低0.05美分，或0.3%，报每磅15.09美分。
“巴西中南部降雨、雷亚尔兑美元下跌继续抑制糖市走势，且巴西嘉年华会后的节日情绪可能影响市场，”Sucden Financial Sugar资深交易商Nick Penney说。
3月白糖期货 收低0.70美元，或0.2%，收报每吨395美元。
纽约5月可可期货 收涨31美元，或1.1%，报每吨2,973美元，为1月15日来最高。5月伦敦可可期货 收高6英镑，或0.3%，报每吨2,003英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22