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亚洲 | 2015年 2月 19日 星期四 03:50 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至一年低位，原糖跌至近15美分

路透纽约/伦敦2月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三扩大跌幅，跌至一年低位，因大量技术性卖盘。原糖价格由升转跌，但仍接近15美分心理关口。

纽约可可期货连续第11日上涨，至五周高位，回补空头和新买盘合力提振市场。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.9美分，或1.2%，报每磅1.5695美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低11美元，或0.5%，报每吨2,009美元。

ICE-3月原糖期货 收低0.05美分，或0.3%，报每磅15.09美分。

“巴西中南部降雨、雷亚尔兑美元下跌继续抑制糖市走势，且巴西嘉年华会后的节日情绪可能影响市场，”Sucden Financial Sugar资深交易商Nick Penney说。

3月白糖期货 收低0.70美元，或0.2%，收报每吨395美元。

纽约5月可可期货 收涨31美元，或1.1%，报每吨2,973美元，为1月15日来最高。5月伦敦可可期货 收高6英镑，或0.3%，报每吨2,003英镑。(完)

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