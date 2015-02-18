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市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌幅为三周最大，因获利了结和技术因素

路透芝加哥2月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫1.
5%，跌幅为三周最大，交易商说，获利了结和技术因素向市场施压。
        
    交投最活跃的3月玉米 上日升至一周高位，主要因大豆和小麦期
货上涨。周三各个市场也走低，交易商表示，因全球谷物供应充裕和期货
市场呈现技术超买情况。 
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，投资者继续将3月合约
展期至5月合约，进一步向玉米市场施压。

    乌克兰自7月1日以来出口2,340万吨谷物，包括1,030万吨玉米。
                        
　　3月玉米合约 下跌5-3/4美分，报3.83-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为297,938口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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