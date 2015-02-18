芝加哥期市：CBOT玉米期货跌幅为三周最大，因获利了结和技术因素

路透芝加哥2月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫1. 5%，跌幅为三周最大，交易商说，获利了结和技术因素向市场施压。 交投最活跃的3月玉米 上日升至一周高位，主要因大豆和小麦期 货上涨。周三各个市场也走低，交易商表示，因全球谷物供应充裕和期货 市场呈现技术超买情况。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，投资者继续将3月合约 展期至5月合约，进一步向玉米市场施压。 乌克兰自7月1日以来出口2,340万吨谷物，包括1,030万吨玉米。 3月玉米合约 下跌5-3/4美分，报3.83-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为297,938口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)