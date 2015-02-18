全球金市：金价由跌转升，因美联储会议记录显示将对升息保持耐心

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
* 美联储会议记录显示官员担心过早升息
* 市场关注希腊和债权人磋商结果
* 铂金下滑至五年半低位后缩减跌幅
路透纽约/伦敦2月18日 - 金价周三上涨，从六周低位反弹，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示官员担心过早升息。
美联储1月会议记录显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。
2007 GMT，现货金 上升0.1%，报每盎司1,209.56美元，稍早下跌至六周低位1,197.56美元。
美国4月期金 收低8.40美元，或0.7%，报每盎司1,200.20美元。
铂金也上涨，此前下滑至五年半低位。
BMO Capital Markets贵金属交易部董事Tai Wong说，“现在市场预期美联储不会早于9月升息，但我却认为美联储在明年9月升息的可能性更大。”
在美联储公布会议记录后，美元兑一篮子主要货币 下跌。
金价在周三稍早延续上日大跌的頽势，因对希腊将达成债务协议的希望提振欧洲股市升至七年高位。
希腊周四将向欧元区提交将债务协议延期六个月的请求，但德国称，不会接纳如此要求，希腊必须遵守目前救助计划的条款。
现货银 下跌0.2%，报每盎司16.46美元。现货铂金 升0.1%，报每盎司1,172.24美元。现货钯金 跌0.3%，报每盎司776.90美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22