全球金市：金价由跌转升，因美联储会议记录显示将对升息保持耐心

* 美联储会议记录显示官员担心过早升息

* 市场关注希腊和债权人磋商结果

* 铂金下滑至五年半低位后缩减跌幅

路透纽约/伦敦2月18日 - 金价周三上涨，从六周低位反弹，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示官员担心过早升息。

美联储1月会议记录显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。

2007 GMT，现货金 上升0.1%，报每盎司1,209.56美元，稍早下跌至六周低位1,197.56美元。

美国4月期金 收低8.40美元，或0.7%，报每盎司1,200.20美元。

铂金也上涨，此前下滑至五年半低位。

BMO Capital Markets贵金属交易部董事Tai Wong说，“现在市场预期美联储不会早于9月升息，但我却认为美联储在明年9月升息的可能性更大。”

在美联储公布会议记录后，美元兑一篮子主要货币 下跌。

金价在周三稍早延续上日大跌的頽势，因对希腊将达成债务协议的希望提振欧洲股市升至七年高位。

希腊周四将向欧元区提交将债务协议延期六个月的请求，但德国称，不会接纳如此要求，希腊必须遵守目前救助计划的条款。

现货银 下跌0.2%，报每盎司16.46美元。现货铂金 升0.1%，报每盎司1,172.24美元。现货钯金 跌0.3%，报每盎司776.90美元。(完)

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