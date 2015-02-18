全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创新低，因需求下降

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透2月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三再创新低，因在中国农历新年前，需求下降。
乾散货运价指数跌7点，或1.36%，报509点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌25点或4.24%，至564点。日均获利下滑274美元，至5,447美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升6点，或1.18%，报514点，日均获利增加54美元，至4,110美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌2点，报478点。灵便型船指数 下降1点，报260点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
安联确认了其对2017年营业利润的预测，预计营业利润在108亿欧元(118亿美元)上下五亿欧元区间之内，当中不包括不可预见事件、危机和自然灾害。