全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创新低，因需求下降

路透2月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三再创新低，因在中国农历新年前，需求下降。

乾散货运价指数跌7点，或1.36%，报509点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌25点或4.24%，至564点。日均获利下滑274美元，至5,447美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升6点，或1.18%，报514点，日均获利增加54美元，至4,110美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌2点，报478点。灵便型船指数 下降1点，报260点。(完)