加拿大股市：因油气股下跌而收低，为六个交易日内首次下跌

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透多伦多2月18日 - 加拿大主要股指周三下滑，为六个交易日内首次下跌，因油价反弹升势暂歇，油气股下跌。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌71.86点，或0.47%，报15,212.75点。10大类股中有五种收低，金融股下跌1%。
资源企业Canadian Natural Resources Ltd 跌3.4%，Suncor Energy Inc 下跌1.7%，Cenovus Energy Inc 大跌5%。(完)
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)