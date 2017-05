加拿大股市：因油气股下跌而收低，为六个交易日内首次下跌

路透多伦多2月18日 - 加拿大主要股指周三下滑,为六个交易日内首次下跌,因油价反弹升势暂歇,油气股下跌。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示,会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧,且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌71.86点,或0.47%,报15,212.75点。10大类股中有五种收低,金融股下跌1%。

资源企业Canadian Natural Resources Ltd 跌3.4%,Suncor Energy Inc 下跌1.7%,Cenovus Energy Inc 大跌5%。(完)