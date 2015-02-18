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市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 05:58 BJT

加拿大股市：因油气股下跌而收低，为六个交易日内首次下跌

路透多伦多2月18日 - 加拿大主要股指周三下滑，为六个交易日内首次下跌，因油价反弹升势暂歇，油气股下跌。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌71.86点，或0.47%，报15,212.75点。10大类股中有五种收低，金融股下跌1%。

资源企业Canadian Natural Resources Ltd 跌3.4%，Suncor Energy Inc 下跌1.7%，Cenovus Energy Inc 大跌5%。(完)
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