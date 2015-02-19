美国股市：道指和标普500指数下跌，Nasdaq指数再创15年新高

* 油价下跌令能源股承压

* Priceline公布业绩后股价上扬，沃尔玛股价下滑

* 道指跌0.24%，标普500指数跌0.11%，Nasdaq指数升0.37%

路透纽约2月19日 - 美国股市道指和标普500指数周四下跌，因能源股下滑和沃尔玛前景令人失望，而Nasdaq指数再创15年新高，因Priceline股价跳涨。

希腊债务协议前景的不确定性令投资者更为谨慎。德国拒绝希腊将贷款协议延长六个月的要求，称希腊的提议满足不了欧元区其他国家列出的条件。

沃尔玛 下跌3.2%，报83.52美元，拖累道指表现，此前沃尔玛下调销售预估，称因受到美元上涨影响。沃尔玛也表示，将初入职工资上调至每小时9美元。

Priceline Group 上涨，提振Nasdaq指数走强，Nasdaq指数录得第七日连涨。Priceline Group劲涨8.5%，报1,218.05美元，受业绩带动。Priceline Group也是升幅最大的标普500指数成份股。

标普能源指数 下滑0.8%。艾克森美孚 挫跌1.7%，报89.44美元，因油价连续第二日下跌，此前再有数据显示上周美国原油库存大幅增加。

能源价格下跌蚕食油企利润，许多油企已削减2015年支出计划。不过，整体标普500指数成份股第四季业绩好于预期。

“我认为很可能将保持强劲。升势在扩大至更多板块。”Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说。

道琼工业指数 下跌44.08点，或0.24%，至17,985.77点；标准普尔500指数 回落2.23点，或0.11%，至2,097.45点；Nasdaq指数 上涨18.337点，或0.37%，至4,924.70点。

汤森路透数据显示，整体标普500指数成份股季度盈利较上年同期增长6.5%，高于1月1日时预期4.2%的增幅。标普500指数较去年收盘水平上升1.9%。

标普公用事业股 下挫1.1%，是标普500指数跌幅最大的板块之一，Scana 公布业绩后，股价大跌1.9%，报58.27美元。

在标普500指数成份股企业中，Host Hotels & Resorts 的百份比跌幅最大，下挫7.1%，报21.87美元，此前公司公布的财测令人失望。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约60亿股，低于本月迄今日成交均值71亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,581和1,452股，比率为1.09:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,440和1,256股，比率为1.15:1。

66只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；104只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)