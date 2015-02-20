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市场报道 | 2015年 2月 21日 星期六 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因投资者获利了结

路透芝加哥2月20日 - 美国大豆期货周五下跌，近月合约收在每蒲式
耳10美元以下，因大豆市场上日大涨后有一轮获利了结。
    
    豆油期货连跌第四日，因供应充足令市场承压。
    
    美国农业部称，最新一周豆粕出口销售为35.25万吨，高于预期。
    
    本周CBOT近月大豆 上涨0.9%，连升第三周。本周CBOT近月豆粕<
SMc1>上涨4.5%，近月豆油 下跌2.8%。
    
    美国农业部称，最新一周出口销售大豆62.16万吨，高于市场预期。

    美国出口预料在未来几周下降，因南美供应将进入市场。
           
    3月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳9.99-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 持平在每短吨347.5美元。3月豆油合约 跌0
.35美分，报31.48美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为209,084口，豆粕为101,618口，豆油为10
7,887口。
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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