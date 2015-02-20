芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因投资者获利了结

路透芝加哥2月20日 - 美国大豆期货周五下跌，近月合约收在每蒲式 耳10美元以下，因大豆市场上日大涨后有一轮获利了结。 豆油期货连跌第四日，因供应充足令市场承压。 美国农业部称，最新一周豆粕出口销售为35.25万吨，高于预期。 本周CBOT近月大豆 上涨0.9%，连升第三周。本周CBOT近月豆粕< SMc1>上涨4.5%，近月豆油 下跌2.8%。 美国农业部称，最新一周出口销售大豆62.16万吨，高于市场预期。 美国出口预料在未来几周下降，因南美供应将进入市场。 3月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳9.99-1/4美元。 3月豆粕合约 持平在每短吨347.5美元。3月豆油合约 跌0 .35美分，报31.48美分。 今日CBOT大豆预估成交量为209,084口，豆粕为101,618口，豆油为10 7,887口。 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)