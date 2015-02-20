美国股市: 道琼工业指数收高0.86%，Nasdaq指数上涨0.63%

路透2月20日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，Nasdaq指数连升第八日，此前希腊和欧元区财长就延长救助计划四个月达成协议。

道琼工业指数 上涨154.67点，或0.86%，至18,140.44点；标准普尔500指数 上升12.85点，或0.61%，至2,110.30点；Nasdaq指数 上涨31.27点，或0.63%，至4,955.97点。

本周，道指上升0.7%，标准普尔500指数上涨0.6%，Nasdaq指数升1.3%。(完)