美国贸易：西岸码头工人与资方达成协议，各港口周六恢复正常运作

路透洛杉矶2月21日 - 美国西岸各港口将自周六晚间起恢复全面运作，此前码头工人工会与航运商团体达成暂时性的劳动协议，缓解了数月以来汽车及肉品出口等跨太平洋贸易受到干扰的情形。

这项于周五稍晚发布的双方协议联合声明涉及29个港口。在达成协议的三天之前，美国劳工部长佩雷兹(Thomas Perez)抵达旧金山在一联邦仲裁人的协助下加以调停；该名联邦仲裁人是在六周之前加入协商。

白宫表示，已经进行了九个月的协商达成协议后，让经济、商业界及劳工“松了一大口气”。总统奥巴马吁请码头工人与航运公司共同努力，解决待送货物塞港的情形。

这项争端对美国经济各个层面都造成影响，包括农业、制造业、零售业及运输业皆受到波及，就连日本麦当劳 贩卖薯条所需的马铃薯也受影响。

汽车制造商先前已经改用费用高昂的空运来运送零部件至美国组装厂。日本本田汽车 表示，俄亥俄州供厂将自周二恢复全面运转，但是加拿大及印第安纳州工厂在3月2日之前仍将维持在偏低的生产水准。该公司一名发言人表示，停留在码头上的备货将导致本月产出减损约2.5万辆。

丰田汽车 本周稍早表示，部分工厂的加班时间有所缩减，日产汽车 则称略为受到影响。

全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart) 周四表示，这项争端已经导致“好些商品”延迟到货，而潜在成本已经包含在该公司本周的财务预估之中。

美国肉品出口商先前被迫将数百万磅的牛肉及猪肉放入冷藏库，或者用空运及加拿大和墨西哥的港口出货。Tyson Foods 以及嘉吉(Cargill) 为美国主要猪肉及牛肉生产商。

根据美国港务局协会(Association of Port Authorities)数据，每日进出各港口的货物总值约38亿美元。

美国西岸各港口处理美国半数的海运贸易，以及超过70%的亚洲进口品。

这项协议仍有待工会成员批准，同时也需获得太平洋海运协会(Pacific Maritime Association/PMA)各航运公司及码头运营商的认可。目前尚不清楚协议内容细节。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)