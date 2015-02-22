《一周经济焦点》美联储升息时机重新成为市场焦点

很大程度取决于欧元区能否在不受到过多损害的情况下，撑过最新一波命运危机。欧元区经济有些许复苏迹象，地区股市创下多年新高。

欧洲央行在1月会议宣布每月价值600亿欧元(680亿美元)的大规模购债计划，将于3月正式启动，尽管这已落后他国央行多年，不过此一计划有可能恰逢其时。