《一周经济焦点》美联储升息时机重新成为市场焦点

投行观点：Tenneco Inc目标价由67美元上调至71美元，评级定为与同业一致--RBC
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很大程度取决于欧元区能否在不受到过多损害的情况下，撑过最新一波命运危机。欧元区经济有些许复苏迹象，地区股市创下多年新高。
欧洲央行在1月会议宣布每月价值600亿欧元(680亿美元)的大规模购债计划，将于3月正式启动，尽管这已落后他国央行多年，不过此一计划有可能恰逢其时。
对希腊债务协商结果和欧元未来的担忧可能令投资人走避，这种风险如今至少将令欧洲央行充当支撑，买进主权债券。
经济消息亦非全然负面。本周初将公布的2月德国IFO景气判断指数，料将连续第四个月上扬。
去年第四季德国国内生产总值(GDP)也可能确认为较上季成长0.7%，表现稳健。
“欧洲最大的经济体显然已经挟带较预期更强的动能进入2015年，”摩根士丹利分析师写道，他们预期第一季料有0.5%的成长。(完) (编译 许娜/徐文焰/陈宗琦；审校 张涛)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 王洋; 审校)