路透专访：美联储沟通不良恐造成市场急速回档--费城联储总裁

美联储1月会议时重申，考虑升息时点时将“耐心”以对。然而经济持续改善及1月就业数据强劲，已经导致许多经济学家预期美联储将删除“耐心”辞令。

普洛瑟称，“决策委员会下次开会时显然得处理‘耐心’一词，必须对其动些手脚。”

他说3月17-18日会后声明若保留这一措辞，将会释出至少在7月之前将维持利率在近零水准的讯号。“我不知道我们为何想要那样...他们必须想出办法，让大家知道不排除6月行动的可能性。”

2013年，当时的美联储主席贝南克在国会证词中表示，可能在未来数月开始缩减购债，借贷成本随之急速窜升，并导致经济受到冲击，迫使美联储退缩并出言安抚市场情绪。美联储现任主席叶伦将在下周赴国会发表证词。

美联储本周稍早公布的1月会议记录显示，委员们对过快升息的担忧程度令外界感到意外，导致美国公债收益率(殖利率)挫跌，并带动市场押注升息时程延后。

普洛瑟表示，投资人“如此重视”三周前会议的记录，让他深感意外，因那次会议之后公布的就业报告可能“已经消除了有关劳动市场的诸多疑虑”。普洛瑟原本为经济学教授，长期以来强调美联储必须与市场清楚沟通。