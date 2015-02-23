路透调查：日企认为不必过分追求2%的通胀目标，亦不必进一步放松政策

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
除了担心日圆进一步贬值外，受访企业经理人还写道，设定2%的通胀目标既不现实也没必要，货币政策已经发挥了它的最大效果。
“日本央行迄今为止的货币政策已经发挥了影响，我们正逐步朝着制造业资本支出的良性循环迈进，”一名来自电子企业的受访者写道。
“物价没有上涨并不是货币政策的问题，而是从货币政策调整中获益的企业没有及时将这种利好传递至薪资方面，”这位经理人还表示。
日本央行上周维持政策不变。央行总裁黑田东彦没有受到通胀放缓与油价下挫的影响，称他认为目前无需出台刺激举措，但也表示若情况显示有此必要，他将毫不犹豫地再次放松政策。
油价在去年6月至今年1月间下挫60%，也令人更加期待日本企业将从燃料进口成本大幅下降中得到一些意外收益。
不过调查显示，略超过三分之二的企业表示没有获得净收益，因为油价下降的利好被日圆走软导致的进口成本上升抵消。
调查还显示，约有49%的企业认为今年国内需求状况平平，另有44%的企业预计内需将小幅改善。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率