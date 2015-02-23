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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:08 BJT

路透调查：日企认为不必过分追求2%的通胀目标，亦不必进一步放松政策

除了担心日圆进一步贬值外，受访企业经理人还写道，设定2%的通胀目标既不现实也没必要，货币政策已经发挥了它的最大效果。

“日本央行迄今为止的货币政策已经发挥了影响，我们正逐步朝着制造业资本支出的良性循环迈进，”一名来自电子企业的受访者写道。

“物价没有上涨并不是货币政策的问题，而是从货币政策调整中获益的企业没有及时将这种利好传递至薪资方面，”这位经理人还表示。

日本央行上周维持政策不变。央行总裁黑田东彦没有受到通胀放缓与油价下挫的影响，称他认为目前无需出台刺激举措，但也表示若情况显示有此必要，他将毫不犹豫地再次放松政策。

油价在去年6月至今年1月间下挫60%，也令人更加期待日本企业将从燃料进口成本大幅下降中得到一些意外收益。

不过调查显示，略超过三分之二的企业表示没有获得净收益，因为油价下降的利好被日圆走软导致的进口成本上升抵消。

调查还显示，约有49%的企业认为今年国内需求状况平平，另有44%的企业预计内需将小幅改善。(完)
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