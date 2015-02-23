版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 08:27 BJT

日本央行：三名审议委员质疑央行能否实现通胀目标--1月会议记录

三名委员中的另一位表示，始于去年的油价大跌已经导致通胀势头放缓。

日本央行在1月的会议上维持货币政策不变，同时扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷。

在对长期经济预测的季度审议中，日本央行将下财年核心通胀率预估从三个月前的1.7%调降至1.0%，主要是因为全球油价暴跌。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐