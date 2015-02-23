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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 08:27 BJT

国际油市：美国原油期货下滑，因利比亚东部港口恢复出口

4月布兰特原油期货 下跌0.42美元，报每桶59.80美元。

利比亚官员周日表示，该国也在对输油管进行测试，以重启Hariga港出口。由于一周前一条输油管发生爆炸，东部港口Hariga关闭，导致利比亚日均原油出口产量从2011年卡扎菲(格达费)遭驱逐前最多达130万桶， 下滑至不到20万桶。

本周美国石油钻井平台减少仅37座，降幅为七周以来最小；与此同时，受挫的油价出现温和反弹，可能支撑美国油田的开采活动。

周五低于零度的冬季气温，导致美国东海岸超过三分之二炼油产能受到影响，河流结冻、冷却系统受到干扰，保养维修作业亦遭遇阻碍。

基金经理人增持美国原油期货与期权净多仓，至去年8月以来最高水准。

交易商表示，欧洲对美国的柴油与取暖油出口将增加，与往常的流动相反，因美国东海岸炼厂产能受极端寒冷天候影响，德拉瓦河部分流域已经结冻。

希腊总理齐普拉斯周六在与欧盟达成有条件的金融援助协议之后宣布胜利，尽管他为了避免该国银行体系近期崩溃而做出了重大让步。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 戴素萍/许娜)
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