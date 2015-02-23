国际油市：美国原油期货下滑，因利比亚东部港口恢复出口

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
4月布兰特原油期货 下跌0.42美元，报每桶59.80美元。
利比亚官员周日表示，该国也在对输油管进行测试，以重启Hariga港出口。由于一周前一条输油管发生爆炸，东部港口Hariga关闭，导致利比亚日均原油出口产量从2011年卡扎菲(格达费)遭驱逐前最多达130万桶， 下滑至不到20万桶。
本周美国石油钻井平台减少仅37座，降幅为七周以来最小；与此同时，受挫的油价出现温和反弹，可能支撑美国油田的开采活动。
周五低于零度的冬季气温，导致美国东海岸超过三分之二炼油产能受到影响，河流结冻、冷却系统受到干扰，保养维修作业亦遭遇阻碍。
基金经理人增持美国原油期货与期权净多仓，至去年8月以来最高水准。
交易商表示，欧洲对美国的柴油与取暖油出口将增加，与往常的流动相反，因美国东海岸炼厂产能受极端寒冷天候影响，德拉瓦河部分流域已经结冻。
希腊总理齐普拉斯周六在与欧盟达成有条件的金融援助协议之后宣布胜利，尽管他为了避免该国银行体系近期崩溃而做出了重大让步。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 戴素萍/许娜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)