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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:16 BJT

****澳新经济指标预测--2月23日-3月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    2月23日当周
    
    2月23日(一)
    暂无重要经济数据 
    
    2月24日(二)
    暂无重要经济数据 
    
    2月25日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较上季)                    第四季         +0.6%      +0.6%
                         (较上年同期)                               +2.5%      +2.6%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         1月            --        45.8
               出口(亿新西兰元)                                        --        44.2
               贸易收支(亿新西兰元)                                    --    逆差1.59
                                                  截至1月的一年        --    逆差11.5
    2月26日(四)
    0030 澳洲资本支出                                第四季         -1.9%      +0.2%
             建筑类支出                                             -2.5%      -1.9%
             机械类支出                                             -2.0%      +4.4%
    2145 新西兰建筑许可                                 1月           --         -2.1%
    
    2月27日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   1月             --       30.4%
                             企业活动指数                       　　    --       37.3%
    0030 澳洲民间部门信贷                               1月         +0.5%      +0.5%
             房屋信贷                                                   --       +0.6%
    
    3月2日当周
    
    3月1日(日)
    2145 新西兰贸易条件                               第四季            --       -4.4%
    2230 澳洲AIG制造业指数                              2月             --          49
    
    3月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指数                              2月             --       +0.1%
    
    3月2日(一)
    0000 澳洲HIA新屋销(较前月)                          1月             --       -1.9%
    0030 澳洲企业库存                                第四季             --       +0.7%
    0030 澳洲企业获利                                第四季             --       +0.5%
             企业税前获利                                               --      +10.2%(完)
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