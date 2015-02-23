美国能源：炼油厂工会扩大罢工，受影响产能占全美五分之一

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透休士顿2月22日 - 美国35年来最大规模炼油厂罢工进入第四周，根据工会官员表示，至周日0600GMT为止，已有12座炼厂工人罢工，约占全国五分之一产能。
美国钢铁工人联合会(USW)在15座工厂的会员，其中包括12座炼厂，总计有6,550会员参与罢工。USW与代表石油公司带头协商的壳牌公司之间就新的三年合约谈判停止之后，从2月1日起展开罢工行动。
双方后来虽恢复谈判，但消息人士说，周五快要达成协议之前谈判又告中断。
最新这次谈判破裂之后，USW领袖把目标瞄准壳牌，呼吁在壳牌旗下企业Motiva Enterprises 与沙特阿美合资公司的一座化工厂及三座炼厂的员工罢工。
这三座炼厂当中率先停工的是位于德州Port Arthur的美国最大炼厂，该厂每日产能600,250桶，工人自周六当地时间12a.m开始罢工。
24小时之后，USW会员也在以下这些工厂派出纠察员，包括：Motiva公司位于路易斯安那州每日产能23.5万桶的Convent炼厂、每日产能23.8万桶的Norco炼厂、以及壳牌位于Norco的化工厂。
USW国际工会主席Leo Gerard在宣布这些罢工行动时表示，这是资方讨价还价伎俩的后果。
“资方拒绝透过诚信协商以实质解决安全问题，我们别无选择只能扩大罢工。”Gerard在声明稿中称。
目前双方之间没有新谈判的安排。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)