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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 08:11 BJT

日本热股：高田盘初下挫逾3%，此前美国当局对其处以罚款

路透2月23日 - 日本高田公司 股价周一盘初下挫逾3%，此前美国当局因安全气囊问题对其课以每日1.4万美元罚款。(完)
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