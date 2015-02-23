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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月23日-3月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期     时间   国家   规模      发行细节
 2/23     1350   法国             标售国库券(BTF)
 2/24            美国             发售两年期公债
 2/24            意大             标售零息BTP债券
                 利               
 2/24            日本             标售40年期公债
 2/25            德国   40亿欧元  标售五年期联邦债券
 2/25            美国             标售两年期浮动利率债
                                  券
 2/25            美国             标售五年期债券
 2/25            意大             标售国库券
                 利               
 2/26            美国             标售七年期债券
                                  
 2/26            意大             标售中长期债券
                 利               
 2/26            日本             标售三个月期贴现国库
                                  券
 2/26            日本             标售两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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