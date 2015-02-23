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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:30 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月23日-3月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月23日(一)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许，参加伦敦政治经济学院与高盛公司共同组织的创造欧盟资本市场联盟活动，参与以“达成资本市场联盟之益处”为主题的小组讨论(1345)。

苏黎世--意大利财长帕多安和瑞士财长维德默-施龙普夫将签署一项共享税务讯息的协议以打击逃漏税。

伦敦--英国财政大臣欧思邦和德国财政部长朔伊布勒参加高盛/伦敦政经学院共同组织的会议，主题为欧洲资本市场联盟与欧洲经济。(1430)

2月24日(二)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策进行半年一度的证词陈述(1500)。

加拿大伦敦市--加拿大央行总裁波洛兹在西安大略大学发表讲话，此后举行记者会(1845)。

英国伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯就“英国经济前景”在年度国家经济会议上讲话(0910)。

2月25日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在奥斯陆大学发表演讲(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议的会议记录。(0830)

2月26日(四)

美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在2015年银行业前景会议上，就货币政策和经济前景发表讲话(1800)。

日本横滨--日本央行审议委员石田浩二发表讲话(0130)。

2月27日(五)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔、前美联储主席贝南克、日本央行副总裁中曾宏参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。

纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场名为“庞大资产负债表下的中央银行”的讨论会。(1830)

3月2日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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