《全球重要经济事件一览表》--2月23日-3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月23日(一)
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许，参加伦敦政治经济学院与高盛公司共同组织的创造欧盟资本市场联盟活动，参与以“达成资本市场联盟之益处”为主题的小组讨论(1345)。
苏黎世--意大利财长帕多安和瑞士财长维德默-施龙普夫将签署一项共享税务讯息的协议以打击逃漏税。
伦敦--英国财政大臣欧思邦和德国财政部长朔伊布勒参加高盛/伦敦政经学院共同组织的会议，主题为欧洲资本市场联盟与欧洲经济。(1430)
2月24日(二)
华盛顿--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策进行半年一度的证词陈述(1500)。
加拿大伦敦市--加拿大央行总裁波洛兹在西安大略大学发表讲话，此后举行记者会(1845)。
英国伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯就“英国经济前景”在年度国家经济会议上讲话(0910)。
2月25日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在奥斯陆大学发表演讲(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议的会议记录。(0830)
2月26日(四)
美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在2015年银行业前景会议上，就货币政策和经济前景发表讲话(1800)。
日本横滨--日本央行审议委员石田浩二发表讲话(0130)。
2月27日(五)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔、前美联储主席贝南克、日本央行副总裁中曾宏参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场名为“庞大资产负债表下的中央银行”的讨论会。(1830)
3月2日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率