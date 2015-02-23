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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:47 BJT

《香港报摘》--经济日报2月23日

**头版头条**

--滙丰控股 今日将公布去年业绩，虽有四大利好因素可刺激股价向上，惟增加派息、罚款见顶及受惠加息令收入向上等均被视为无望，相信业绩将再次叫股东失望。

**其他**

--长实 将于周三就重组及迁册进行股东投票，虽获通过机会极高，惟里昂证券指出，部分对冲基金有意在重组次部曲，即和黄 股东会中阻挠重组进程，提醒市场不能漠视有关风险。

--联想 因预载易遭黑客入侵的广告软件“superfish”在部分产品内，于上周四、五连续两天向消费者致歉。

--有基金经理称，风靡全国的“抢红包”大战中，微信完胜“支付宝”，随时成为腾讯 重新估值契机。

--市场预期，恒生 去年纯利将按年大跌40%，主因2013年更改持有兴业银行持股的入帐方式而有一次性大额入帐。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪)
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