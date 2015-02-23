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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 08:40 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月23日至3月2日

汤森路透2月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码
    ----------------------------------------------------------------------
    2月23日    AMC    Q4 2014 Express Scripts Holding Co        
    2月23日    AMC    Q4 2014 ONEOK Inc.                        
    2月23日    AMC    Q4 2014 Tenet Healthcare Corp             
    2月24日    12:00  Q4 2014 American Tower Corp               
    2月24日    BMO    Q4 2014 Comcast Corp                      
    2月24日    BMO    Q4 2014 Ecolab Inc                        
    2月24日    AMC    Q4 2014 Edison International              
    2月24日           Q4 2014 Expeditors International          
    2月24日    AMC    Q4 2014 First Solar Inc                   
    2月24日    BMO    Q4 2014 家得宝(Home Depot)                
    2月24日    AMC    Q1 2015 惠普(Hewlett-Packard Co.)         
    2月24日    BMO    Q4 2014 Macy's Inc                        
    2月24日    AMC    Q4 2014 Newfield Exploration Co           
    2月24日    12:00  Q2 2015 Pall Corp                         
    2月24日    AMC    Q4 2014 QEP Resources Inc                 
    2月24日    AMC    Q4 2014 Range Resources Corp              
    2月24日    BMO    Q4 2014 Windstream Holdings Inc           
    2月25日    BMO    Q4 2014 Ameren Corp                       
    2月25日    AMC    Q1 2015 Avago Technologies Ltd            
    2月25日    BMO    Q4 2014 Chesapeake Energy Corp            
    2月25日    BMO    Q2 2015 Campbell Soup Co                  
    2月25日    AMC    Q4 2015 Salesforce.com Inc                
    2月25日    BMO    Q4 2014 Cablevision Systems Corp          
    2月25日    BMO    Q4 2014 Dollar Tree Inc                   
    2月25日    AMC    Q4 2014 L Brands Inc                      
    2月25日    BMO    Q4 2014 Lowe's Companies Inc              
    2月25日    AMC    Q4 2014 Transocean Ltd.                   
    2月25日    AMC    Q4 2014 Integrys Energy Group Inc         
    2月25日    BMO    Q4 2014 Target Corp                       
    2月25日    BMO    Q4 2015 The TJX Companies, Inc.           
    2月26日    AMC    Q4 2015 Autodesk Inc                      
    2月26日    BMO    Q4 2014 AES Corp                          
    2月26日    BMO    Q4 2014 CenterPoint Energy Inc            
    2月26日    21:00  Q4 2014 Gap Inc                           
    2月26日    BMO    Q4 2014 Kohl's Corp                       
    2月26日    AMC    Q4 2014 Ross Stores Inc                   
    2月26日    14:00  Q4 2014 Sempra Energy                     
    2月26日    AMC    Q4 2014 Southwestern Energy Co            
    2月26日    AMC    Q4 2014 Universal Health Services Inc     
    2月27日    BMO    Q4 2014 NRG Energy Inc                    
    3月02日    BMO    Q4 2014 Endo International PLC            
    3月02日    AMC    Q4 2014 Mylan Inc                         
    3月02日    AMC    Q4 2014 Nabors Industries Ltd             
      
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
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    香港重要政经日程            
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 (整理 徐文焰；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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