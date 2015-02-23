《美国上市公司业绩公布日程表》--2月23日至3月2日

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
汤森路透2月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 2月23日 AMC Q4 2014 Express Scripts Holding Co 2月23日 AMC Q4 2014 ONEOK Inc. 2月23日 AMC Q4 2014 Tenet Healthcare Corp 2月24日 12:00 Q4 2014 American Tower Corp 2月24日 BMO Q4 2014 Comcast Corp 2月24日 BMO Q4 2014 Ecolab Inc 2月24日 AMC Q4 2014 Edison International 2月24日 Q4 2014 Expeditors International 2月24日 AMC Q4 2014 First Solar Inc 2月24日 BMO Q4 2014 家得宝(Home Depot) 2月24日 AMC Q1 2015 惠普(Hewlett-Packard Co.) 2月24日 BMO Q4 2014 Macy's Inc 2月24日 AMC Q4 2014 Newfield Exploration Co 2月24日 12:00 Q2 2015 Pall Corp 2月24日 AMC Q4 2014 QEP Resources Inc 2月24日 AMC Q4 2014 Range Resources Corp 2月24日 BMO Q4 2014 Windstream Holdings Inc 2月25日 BMO Q4 2014 Ameren Corp 2月25日 AMC Q1 2015 Avago Technologies Ltd 2月25日 BMO Q4 2014 Chesapeake Energy Corp 2月25日 BMO Q2 2015 Campbell Soup Co 2月25日 AMC Q4 2015 Salesforce.com Inc 2月25日 BMO Q4 2014 Cablevision Systems Corp 2月25日 BMO Q4 2014 Dollar Tree Inc 2月25日 AMC Q4 2014 L Brands Inc 2月25日 BMO Q4 2014 Lowe's Companies Inc 2月25日 AMC Q4 2014 Transocean Ltd. 2月25日 AMC Q4 2014 Integrys Energy Group Inc 2月25日 BMO Q4 2014 Target Corp 2月25日 BMO Q4 2015 The TJX Companies, Inc. 2月26日 AMC Q4 2015 Autodesk Inc 2月26日 BMO Q4 2014 AES Corp 2月26日 BMO Q4 2014 CenterPoint Energy Inc 2月26日 21:00 Q4 2014 Gap Inc 2月26日 BMO Q4 2014 Kohl's Corp 2月26日 AMC Q4 2014 Ross Stores Inc 2月26日 14:00 Q4 2014 Sempra Energy 2月26日 AMC Q4 2014 Southwestern Energy Co 2月26日 AMC Q4 2014 Universal Health Services Inc 2月27日 BMO Q4 2014 NRG Energy Inc 3月02日 BMO Q4 2014 Endo International PLC 3月02日 AMC Q4 2014 Mylan Inc 3月02日 AMC Q4 2014 Nabors Industries Ltd 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 徐文焰；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)