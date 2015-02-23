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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月23日-3月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月23日(一)

新加坡--新加坡财政部长尚达曼在国会提交2015年提交预算声明(0500)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

2月24日(二)

巴林麦纳麦--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)2015年金融论坛(至2月25日)，巴林央行总裁Rasheed Mohammed Al Maraj为该论坛主要发言嘉宾。

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议，作出利率决定(1300)，此后公布货币政策声明(1400)。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕就今年经济成长路径发表演讲(2200)。

首尔--韩国央行总裁李柱烈主持关于经济事件的例行会议(2230)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，此后公布利率决定(1200)。

2月25日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)Global Parliamentary Network会议(至2月27日)。秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发表主旨演讲。

香港--香港财政司司长曾俊华发表2015-16年度预算讲话(0300)。

开普敦--南非财长内内(Nhlanhla Nene)向议会提交预算案，并公布财政部对未来三年预算赤字及经济成长的最新预估(1200)。

日内瓦--俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva就“俄罗斯通胀目标”发表讲话(1730)。

2月26日(四)

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

2月27日(五)

圣地亚哥--智利央行发布2月议息会议记录(1130)。

3月2日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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