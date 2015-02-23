《新兴市场重要经济事件预告》--2月23日-3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月23日(一)
新加坡--新加坡财政部长尚达曼在国会提交2015年提交预算声明(0500)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
2月24日(二)
巴林麦纳麦--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)2015年金融论坛(至2月25日)，巴林央行总裁Rasheed Mohammed Al Maraj为该论坛主要发言嘉宾。
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议，作出利率决定(1300)，此后公布货币政策声明(1400)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕就今年经济成长路径发表演讲(2200)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈主持关于经济事件的例行会议(2230)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，此后公布利率决定(1200)。
2月25日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)Global Parliamentary Network会议(至2月27日)。秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发表主旨演讲。
香港--香港财政司司长曾俊华发表2015-16年度预算讲话(0300)。
开普敦--南非财长内内(Nhlanhla Nene)向议会提交预算案，并公布财政部对未来三年预算赤字及经济成长的最新预估(1200)。
日内瓦--俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva就“俄罗斯通胀目标”发表讲话(1730)。
2月26日(四)
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
2月27日(五)
圣地亚哥--智利央行发布2月议息会议记录(1130)。
3月2日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率