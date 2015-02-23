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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:51 BJT

《全球汇市》欧元丧失动能，之前因希腊债务协议上涨

有关希腊债务窘境的新闻可能会持续让汇市坐立不安，但投资人也将评估本周围绕美元的因素。

市场人士将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会的作证，以寻找美联储何时可能开始升息的暗示。

叶伦的言论将格外引人注目。上周所公布的美联储1月会议会议记录较预期温和，抑制了提前升息的预期。

美元兑日圆 持稳在119.07日圆。希腊纾困延长的协议出炉之后，美债收益率上涨，帮助美元上周五从118.30日圆的低点反弹。

美元指数 上涨0.1%至94.324。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1366 1.1378 -0.11 -6.04 1.2097

美元/日圆 119.10 119.01 +0.08 -0.48 119.68

欧元/日圆 135.37 135.41 -0.03 -6.50 144.78

美元/瑞郎 0.9410 0.9405 +0.05 -5.34 0.9941

英镑/美元 1.5375 1.5398 -0.15 -1.27 1.5573

美元/加元 1.2547 1.2526 +0.17 +8.00 1.1618

澳元/美元 0.7833 0.7841 -0.10 -4.10 0.8168

新西兰元/美元 0.7512 0.7518 -0.08 -3.66 0.7797

澳元/日圆 93.290 93.320 -0.03 -4.56 97.750

新西兰元/日圆 89.470 89.470 +0.00 -4.12 93.310

英镑/日圆 183.12 183.25 -0.07 -1.75 186.38

澳元/新西兰元 1.0423 1.0407 +0.15 -0.44 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 戴素萍/许娜/陈宗琦/李婷仪/张涛/张荻)
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