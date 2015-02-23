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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 08:53 BJT

日本个股：日本显示器公司与苹果洽商建造iPhone面板厂--消息人士

路透东京2月20日 - 熟悉情况的一名消息人士周五表示，日本显示器公司(JDI) 考虑建造一座工厂，为苹果 生产智能手机面板，正在争取苹果对该项目投资。

这名消息人士对路透表示，日本显示器公司想成为苹果iPhone手机高科技面板的主要供应商。

该消息人士称，这座工厂的投资额预计为2,000亿日圆(17亿美元)，计划明年投产，日本显示器公司希望苹果负担大部分投资。由于双方谈判仍然保密，消息人士要求匿名。

日本显示器公司曾发表声明称，不断寻找增强竞争力的机会，包括建立一座新厂。声明称，尚未就任何应该披露的事项作出正式决定。

消息人士称，新厂最可能设在日本中部的石川。

苹果拒绝对相关报导置评。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)
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