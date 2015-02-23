电脑产业：美国呼吁移除联想笔记本电脑中的Superfish软件

联想在周五发表的声明中，为“引起用户担忧”而道歉，并表示该公司正“研究所有我们能做的”来解决Superfish引发的问题，包括提供卸载该软件及授权的工具。

“由于用户的投诉，我们已经在1月下令停止预装(Superfish)，并关闭服务器连接。不过在昨天(周四)以前，我们并不知晓这一潜在的安全问题，”联想在声明中称。

“我们承认这是我们的疏漏，未来将会加以改进。目前我们正专注于解决问题，”该公司称。

Komodia的公司网站表示，该公司的产品能够令用户看到以SSL技术加密的数据。

CloudFlare研究员Marc Rogers认为，这意味着使用Komodia技术的企业能够偷偷监视网站流量。

“这些人可以为所欲为，从简单地收集一些市场信息，到建立你的个人资料库和监视你的银行往来无所不包，” 他说。“这非常危险。”

Rogers表示，在其他产品中使用Komodia技术，也会令这些产品容易受到与联想Superfish同样类型的攻击。

联想没有披露有多少台电脑受到影响，但表示只有在去年9-12月出货的电脑预装了Superfish。

根据联想的产品支持网站，该公司旗下的受影响产品包括Yoga、Flex和MiiX笔记本电脑，以及E、G、U、Y和Z系列产品。(完)