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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 09:10 BJT

《香港报摘》--信报2月23日

**头版头条**

--羊年港股首个交易日，承接外围美股破顶加上希腊债务延期四个月，分析预料恒指今日可高开100-200点，勇闯25,000点关。

**其他**

--汉能薄膜发电 与母公司汉能控股订立总供应协议，公司将向母公司采购太阳能电池组件，今年起每年采购上限为159亿港元，对比2014年及2013年分别仅为19.2亿港元及10.4亿港元。

--经历股权争夺战及高层被查的民生银行 ，将于4月举行新一届董事会选举及任命新行长，该行股东及前非执行董事史玉柱表示不会竞选新一届董事，并重申“民生银行新行长应该公开招聘”。

--Prada 截至今年1月31日止财政年度初步销售额35.52亿欧元，按年下滑约1%。其中，亚太区直营店2014财年则按年下降5%；而区内销售下跌主因港澳市况于下半年明显转差。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪)
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