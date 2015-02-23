美国与加拿大经济指标预测--2月23日-3月2日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月23日当周
2月23日(一)
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 497 504
1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 -- 负4.40
2月24日(二)
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.6% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.2%
房价指数(较上年同期) +4.3% +4.3%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 54.4
Markit服务业PMI 54.0 54.2
1500 美国消费者信心指数 2月 99.6 102.9
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正6
2月25日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 当周 -- 435.6
再融资指数 -- 2,012.8
1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 47.0 48.1
2月26日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 105.3 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.6% -0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.8%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 美国耐久财订单 1月 +1.9% -3.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -3.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月21日当周 -- 28.3
四周均值(万人) -- 28.325
续请失业金人数(万人) 2月14日当周 -- 242.5
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +0.7% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.3%
房价指数 -- 216.9
1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 正3
制造业指数 -- 负2
2月27日(五)
1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6%
GDP最终销售 +1.7% +1.8%
GDP消费支出 -- +4.3%
GDP隐性平减指数 持平 -0.1%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5% -0.5%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.0 59.4
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 94.0 93.6
现况指数 103.0 103.1
预期指数 87.8 87.5
1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7
指数变动(较前月) +1.8% -3.7%
3月2日当周
3月2日(一)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7%
1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) 持平 持平
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.7%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0
1430 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字84.0
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.2% +0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.4 53.5
就业指数 -- 54.1
新订单指数 -- 52.9
投入物价指数 34.0 35.0 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)