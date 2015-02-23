版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 09:05 BJT

全球金市：现货金守在七周低位附近，希腊债务协议达成削弱避险需求

全球第二大黄金消费国中国适逢春节长假，亦对金价构成压力。
    
    美元指数 周一上涨，损及黄金的对冲魅力。
    
    投资者仍谨慎看待金价前景。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的
数据显示，截至2月17日当周，对冲基金和基金经理人连续第三周减持黄
金期货和期权多头仓位，多仓降至六周低点。
    
    不过，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周
五的持仓量增加0.23%至771.25吨，为连续第二日增加。(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 许娜/王兴亚；审校 张荻/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐