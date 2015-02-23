更正-《投资焦点》欧洲央行总裁德拉吉欲购入公债，但谁要卖出？

(更正：小标下面第二段，“据瑞士联合银行(UBS)估计”有误，应为“据瑞银集团(UBS)估计”；倒数第四段，“相关管理机关与央行的买进”应为“规则限制与央行买进”)

* 欧洲央行可能难以执行买债计划

* 监管规定迫使银行、退休基金和保险业者紧握欧洲债券

* 欧洲央行买债可能以五至10年期债券为主--瑞银

路透伦敦2月20日 - 在2012年欧元区债务危机高峰时，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉面临的问题是，如何说服投资人紧握欧洲债券。如今他面临的问题却是，如何让投资人卖出这些债券。

在欧洲央行启动买进约1万亿(兆)欧元的欧元区政府公债计划的数周前，欧洲的银行、退休基金和保险业者基于监管或会计理由而买进了这些公债。

这可能让量化宽松计划的执行变得更为复杂，欧洲央行可能必须支付高于市价的价格，或者采取额外举措来鼓励投资者卖出手上的债券。量化宽松计划的目的在于重振欧元区的经济成长和通胀。

“我们宁可继续持有这些债券，”法国保险商CNP Assurances副执行长Antoine Lissowski表示。“欧洲央行的政策...如今已到达极限。”

银行业主要买进短期公债，利用公债做为流动性缓冲。如果卖出公债就得另觅投资标的。有别于公债的是，银行若买进其他投资标的，必须依监管规定另行拨备现金。或者，银行也可把钱存到欧洲央行，但利率是很不给力的负0.20%。

保险公司和养老基金则通常买进长期债券，他们若将其出脱给欧洲央行确可有丰厚获利。但这些钱还是得再投资至其他资产，而收益率(殖利率)可能比他们对客户的长期承诺要低上许多--这有悖于监管要求。

2012年时，许多欧元区公债收益率达到两位数。如今，除希腊公债外，欧元区收益率最高的是葡萄牙30年期公债的3.30%。

目前市场中有四分之一到三分之一的公债是负收益率，即买进这些债券的投资人是付钱给政府让其资金停泊在公债。以被视为欧元区平均利率参考价的比利时为例，该国指标10年期公债收益率 为0.7%，仅比记录低点0.5%略高。

“如果我们卖出债券，的确可有庞大资本利得，但那些钱的再投资标的收益率可能仅有0.5%，违反了收益率为3.50-3.75%的投资义务，”比利时保险商Ageas执行长说。

荷兰国际集团(ING) 、荷兰合作银行集团(Dutch Rabobank Group)、西班牙Bankinter 、Bankia 以及法国巴黎银行 均表示，若是欧洲央行来询问他们也不会出售公债。

法巴副执行长Philippe Bordenave说，“现阶段我们持有的主权债规模与货币政策无关，而是和监管规定有关。”

如果希腊退出欧元区，公债卖压可能增加，但眼下希腊退出的风险已是极微小。

**银行业大量持有公债**

银行是政府公债的大量持有者，尤其是在那些负债较多、最需要欧洲央行支持的国家。西班牙与意大利的银行持有本国公债的约四分之一，合计起来的净额约有6,000亿欧元。在德国，银行持有超过2,500亿欧元的公债。

据瑞银集团(UBS)估计，在比利时、意大利与荷兰，本国退休基金、保险业者与共同基金的公债持仓占到国内政府公债市场的约20-25%。

瑞银一名策略师Nishay Patel表示，这样的持有量可能迫使欧洲央行买进更多5-10年期公债，才能达成1万亿欧元的买债目标。

他估计，如果欧洲央行将45%的资金投入该区域公债，35%资金用于购买较短期公债，20%购买较长期公债，那么欧洲央行料将能够维持自己所设定的、对任何一种公债持有不超过四分之一的上限。

5-10年期公债的持有者，可能是那些预期欧洲央行将入市的避险基金或其他资产经理人。

“由于欧洲央行并不公布特定区块公债的买进量，因此能拥有相当大的弹性，”Patel表示。

部分分析师表示，如果欧洲央行急于买进，有可能调升存款利率至零，藉此鼓励银行卖出公债。

根据摩根大通预估，规则限制与央行买进，加上负债国家政府努力减少发债，是全球债券需求超过供应将近7,000亿美元的原因之一。

不过凡事皆有代价，苏格兰皇家银行策略师认为，今年欧洲央行的购债行动，令德国10年期公债收益率被推低至负值的机率为40%。

“全球公债都处于供不应求的状态，因此将很难见到太多卖盘，”安本资产管理投资组合经理人Patrick O'Donnell表示，他也不打算出售公债。