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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 09:16 BJT

韩国经济：央行将强化风险管理以防止市场动荡

韩国央行称，如果日圆大幅贬值、全球油价再次大跌、或者美国利率正常化引发全球金融动荡，该央行将以稳定国内市场为目标。

韩国外汇储备目前名列全球第七大。

央行在评论国内经济情势时表示，韩国经济因为信心低迷而复苏疲弱；但央行预计，随着低油价和主要经济体宽松货币政策而促使全球经济反弹，韩国经济可望稳步好转。

央行称，上周其以谨慎的态度决定连续第四个月维持政策利率在2.0%不变。央行指出最近家庭债务激增，有危及金融稳定的风险。

预计在周一的国会会议中，韩国央行总裁李柱烈将回答议员们有关央行政策及当前经济议题的质询。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 徐文焰)
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