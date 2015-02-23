韩国经济：央行将强化风险管理以防止市场动荡

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
韩国央行称，如果日圆大幅贬值、全球油价再次大跌、或者美国利率正常化引发全球金融动荡，该央行将以稳定国内市场为目标。
韩国外汇储备目前名列全球第七大。
央行在评论国内经济情势时表示，韩国经济因为信心低迷而复苏疲弱；但央行预计，随着低油价和主要经济体宽松货币政策而促使全球经济反弹，韩国经济可望稳步好转。
央行称，上周其以谨慎的态度决定连续第四个月维持政策利率在2.0%不变。央行指出最近家庭债务激增，有危及金融稳定的风险。
预计在周一的国会会议中，韩国央行总裁李柱烈将回答议员们有关央行政策及当前经济议题的质询。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)