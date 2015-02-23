企业并购：巴菲特4亿欧元收购德国摩托车设备零售商Detlev Louis

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约/法兰克福2月20日 - 巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 周五表示，已经同意以略高于4亿欧元(4.56亿美元)的价格，收购德国摩托车装备和配件零售商Detlev Louis Motorrad-Vertriebs GmbH。
此次收购帮助巴菲特扩大在欧洲的版图，尽管该地区有诸多经济问题。
根据为该并购交易提供咨询服务的律所Beiten Burkhardt，该公司创始人Detlev Louis的遗孀Ute Louis就可能的交易接洽了伯克希尔，将这家位于汉堡的公司卖给了伯克希尔的一家子公司。Beiten Burkhardt称，交易需要获得反垄断批准。
巴菲特的助理Debbie Bosane确认了上述收购价格。英国金融时报此前报导了该交易。
巴菲特对金融时报称，这笔收购交易就像是“敲门砖”，“美国是我的初恋，但我看到欧洲有巨大的潜力”。
伯克希尔旗下有超过80个业务部门，其中大部分主要在美国运营，但也有投资欧洲企业，如德国再保险商慕尼黑再保 和法国制药商赛诺菲安万特 。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)