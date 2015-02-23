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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:16 BJT

金砖国家：2月20日股汇市收盘纵览

路透2月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报984.42点。

中国股汇市：休市。

香港股市：休市。

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 小跌0.11%，报51,237.70点。巴西第二大移动网路运营商TIM Participacoes股价挫跌3.58%，掼压大盘。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌约0.44%，报2.8773。

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南非股市：连续第二天上涨，煤生产商Exxaro 领涨，该公司预计全年亏损较分析师预测来得少。指标Top-40绩优股指数 收高0.35%报46,880点，综合指数 涨0.38%，收于53,035点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，市场关注下周GDP数据和预算检讨。

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印度股市：下跌，结束连七日升势， Reliance Industries挫跌3.2%压制大盘，在外资抛售指数衍生产品后，投资者对绩优股的信心也大受打击。NSE指数 收低0.69%；指标BSE指数 跌0.78%。

印度汇市：卢比兑美元收高，报62.22/20，因国外银行大举抛售美元，上日收在62.34/62.35。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.43%至910.420；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.42%至499.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%至62.050卢布；卢布兑欧元 跌0.36%至70.510卢布。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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