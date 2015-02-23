金砖国家：2月20日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报984.42点。
中国股汇市：休市。
香港股市：休市。
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 小跌0.11%，报51,237.70点。巴西第二大移动网路运营商TIM Participacoes股价挫跌3.58%，掼压大盘。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌约0.44%，报2.8773。
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南非股市：连续第二天上涨，煤生产商Exxaro 领涨，该公司预计全年亏损较分析师预测来得少。指标Top-40绩优股指数 收高0.35%报46,880点，综合指数 涨0.38%，收于53,035点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，市场关注下周GDP数据和预算检讨。
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印度股市：下跌，结束连七日升势， Reliance Industries挫跌3.2%压制大盘，在外资抛售指数衍生产品后，投资者对绩优股的信心也大受打击。NSE指数 收低0.69%；指标BSE指数 跌0.78%。
印度汇市：卢比兑美元收高，报62.22/20，因国外银行大举抛售美元，上日收在62.34/62.35。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.43%至910.420；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.42%至499.46点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%至62.050卢布；卢布兑欧元 跌0.36%至70.510卢布。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率