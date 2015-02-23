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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:01 BJT

金属期市：伦铜持平，中国休市导致交投清淡缺乏走势指引

周五公布的行业报告显示，美国2月制造业活动以11月以来最快速度扩张，上月为一年来最低水准。

希腊政府周日准备改革举措，以确保从欧元区获得资金援助，但因未能遵守让希腊摆脱国际纾困的承诺，外界指责其用“幻想”争取选民。

周五公布的调查显示，欧元区2月民间产业扩张速度为七个月最快，受新订单增加引领，但企业仍在降价，显示欧洲央行刺激通胀上将有困难。

当地报纸Diario Financiero周五报导称，智利国家铜业公司(Codelco)预计2月铜产量至少减少4,000吨，因El Teniente矿上月发生火灾。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/戴素萍)
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