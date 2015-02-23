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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:02 BJT

日本已公布经济指标--2015/2/23

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季        +0.6%  P          -0.6%  r         3月8日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月        +2.2%             +2.3%           2月26日         +2.2%
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     12月        +2.5%             +2.7%           2月26日         +2.3%
 工业生产(m/m)                        12月        +0.8%  r           1.0%           2月26日         +2.7%
 失业率                               12月         3.4%  @           3.5%  @        2月26日          3.4%
 贸易收支(亿日圆)                      1月   逆差11,775         逆差6,607                --            --
 所有家庭实质支出(y/y)                12月        -3.4%             -2.5%           2月26日         -4.1%
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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