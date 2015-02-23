更新版 1-日本央行：三名审议委员质疑能否实现通胀目标--会议记录

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
央行在1月发布的季度长期展望评估中，将2015财年核心消费者通胀率预估从三个月前的1.7%调降至1.0%，主要归因于国际油价重挫。
日本央行正在购买公债和风险资产，以期推动通胀率达到2%；该央行希望结束多年来的通缩局面，并激励经济持续增长。
许多分析师认为，央行在2015财年实现通胀目标的设想过于雄心勃勃。
日本首相安倍晋三的内阁成员已经表示，他们愿意容忍短时间的通胀下滑，因为油价自去年年中以来已跌去约一半。
12月扣除食品、能源与增税影响的消费者物价按年上升0.1%，这一令人担心的迹象说明，基础需求仍不旺。
央行上个月更新经济预估时称，预期油价在2016财年结束时将升至每桶70美元左右，不过一些分析师称，这一预测可能过于乐观。
在上周的会议上，央行仍坚持经济将继续温和复苏的观点，并指央行不认为近期内有必要进一步放松政策。
然而，若通胀未能加速上升，央行可能会在今年稍晚被迫重新考虑政策选项。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率