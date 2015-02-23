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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:08 BJT

更新版 1-日本央行：三名审议委员质疑能否实现通胀目标--会议记录

央行在1月发布的季度长期展望评估中，将2015财年核心消费者通胀率预估从三个月前的1.7%调降至1.0%，主要归因于国际油价重挫。

日本央行正在购买公债和风险资产，以期推动通胀率达到2%；该央行希望结束多年来的通缩局面，并激励经济持续增长。

许多分析师认为，央行在2015财年实现通胀目标的设想过于雄心勃勃。

日本首相安倍晋三的内阁成员已经表示，他们愿意容忍短时间的通胀下滑，因为油价自去年年中以来已跌去约一半。

12月扣除食品、能源与增税影响的消费者物价按年上升0.1%，这一令人担心的迹象说明，基础需求仍不旺。

央行上个月更新经济预估时称，预期油价在2016财年结束时将升至每桶70美元左右，不过一些分析师称，这一预测可能过于乐观。

在上周的会议上，央行仍坚持经济将继续温和复苏的观点，并指央行不认为近期内有必要进一步放松政策。

然而，若通胀未能加速上升，央行可能会在今年稍晚被迫重新考虑政策选项。(完)
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