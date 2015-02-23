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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 10:13 BJT

芝加哥期市：小麦期货小幅反弹，美国出口前景不佳限制涨幅

3月玉米期货 下跌0.2%，报每蒲式耳3.84-1/2美元，上日大跌1.2%。
    
    美国农业部周五早上表示，当周小麦出口销售为30.54万吨，仅略高于分析师预估30-50
万吨区间的低点。
    
    摩洛哥粮食机构周五表示，已在最近的交易中购买欧盟小麦，但硬粒小麦(杜兰麦)与软
麦的标购，并没有收到美国卖家的投标。
    
    美国农业部周五表示，2015/16作物年国内大豆库存将持续增加，尽管春季种植面积减
少。该机构也预估玉米供应量减少。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           509.50     2.50  +0.49%    -3.46%     525.83   38
    CBOT玉米           384.50    -0.75  -0.19%    -1.35%     384.76   46
    CBOT大豆           1002.75    0.50  +0.05%    -0.45%     987.38   57
    CBOT稻米           $11.01   -$0.04  -0.32%    +1.90%     $10.84   57
    美国原油           $50.72   -$0.09  -0.18%    +0.75%     $48.92   49
    汇率
    欧元/美元          $1.138   $0.000  -0.01%    +0.10%
    美元/澳元           0.784    0.000  -0.06%    +0.58%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/陈宗琦；审校 张荻/张涛)
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