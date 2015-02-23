芝加哥期市：小麦期货小幅反弹，美国出口前景不佳限制涨幅

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
3月玉米期货 下跌0.2%，报每蒲式耳3.84-1/2美元，上日大跌1.2%。 美国农业部周五早上表示，当周小麦出口销售为30.54万吨，仅略高于分析师预估30-50 万吨区间的低点。 摩洛哥粮食机构周五表示，已在最近的交易中购买欧盟小麦，但硬粒小麦(杜兰麦)与软 麦的标购，并没有收到美国卖家的投标。 美国农业部周五表示，2015/16作物年国内大豆库存将持续增加，尽管春季种植面积减 少。该机构也预估玉米供应量减少。 --------------------------------0139GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 509.50 2.50 +0.49% -3.46% 525.83 38 CBOT玉米 384.50 -0.75 -0.19% -1.35% 384.76 46 CBOT大豆 1002.75 0.50 +0.05% -0.45% 987.38 57 CBOT稻米 $11.01 -$0.04 -0.32% +1.90% $10.84 57 美国原油 $50.72 -$0.09 -0.18% +0.75% $48.92 49 汇率 欧元/美元 $1.138 $0.000 -0.01% +0.10% 美元/澳元 0.784 0.000 -0.06% +0.58% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 张荻/张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)