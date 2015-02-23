《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
** 明报**
--澳门励骏 联席主席周锦辉指，公司去年中购入的博彩中介业务“新励骏”，可乘着新的澳门渔人码头励庭海景酒店开业，争取更大发展。
**星岛日报**
--康达环保 与清华大学合作，引入纳米污水处理新技术。康达董事长赵隽贤表示，应用新技术后，投资成本可节省至少30%。
**东方日报**
--消息透露，港交所 就不同投票权架构首轮谘询的回应结果及建议下一步行动已提交证监会审阅，证监会初步态度审慎，需要时间研究，特别关注正式谘询的具体建议及投资者保障是否足够，故第二轮谘询料未必于短期内出台。
**苹果日报**
--中银香港 副董事长兼总裁和广北，据悉已确定荣休，其继任人选提名，正待金管局审批后才可公布；传闻接任人选，为中银现任非执董兼母公司中行 副行长岳毅。
**文汇报**
--普汇中金 与汉德控股订立买卖协议。据此，普汇中金同意以总代价8亿港元收购怡创之全部已发行股本，后者主要资产包括位于西安市东区之土地及商业大楼项目。
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率