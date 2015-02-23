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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:09 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日

** 明报**

--澳门励骏 联席主席周锦辉指，公司去年中购入的博彩中介业务“新励骏”，可乘着新的澳门渔人码头励庭海景酒店开业，争取更大发展。

**星岛日报**

--康达环保 与清华大学合作，引入纳米污水处理新技术。康达董事长赵隽贤表示，应用新技术后，投资成本可节省至少30%。

**东方日报**

--消息透露，港交所 就不同投票权架构首轮谘询的回应结果及建议下一步行动已提交证监会审阅，证监会初步态度审慎，需要时间研究，特别关注正式谘询的具体建议及投资者保障是否足够，故第二轮谘询料未必于短期内出台。

**苹果日报**

--中银香港 副董事长兼总裁和广北，据悉已确定荣休，其继任人选提名，正待金管局审批后才可公布；传闻接任人选，为中银现任非执董兼母公司中行 副行长岳毅。

**文汇报**

--普汇中金 与汉德控股订立买卖协议。据此，普汇中金同意以总代价8亿港元收购怡创之全部已发行股本，后者主要资产包括位于西安市东区之土地及商业大楼项目。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪)
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