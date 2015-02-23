港报财经评论：欧洲改革派冒起，欧股有希望--信报2月23日

欧洲改革派冒起，欧股有希望/习广思

一连几天的羊年农历年假，希望大家已好好休息，养精蓄锐，再战金融市场。假期中，大家再收到一封来自欧洲的利是--希腊债务危机暂解除，欧盟及其他债权人同意把援助延长4个月，等希腊有具体的改革方案。消息公布后，标普500指数及道指再创新高，纳指亦升近历史新高，今天港股开红盘应无问题，各风险资产都在下降，相信3月也会是好市，恒指企在25,000点以上应无问题。虽然有希债的问题，但2月的环球股市表现十分之好，可说是牛气冲天。避险资产如黄金、长债及波动指数（VIX）则继续回落，美汇指数上下波幅愈走愈窄，短期会出现新的走势，是升是跌对国际金融市场在3月的表现将会有启示作用，美汇指数回吐并不出奇，因为近期美国经济数据每多差于市场预期，这是季节性现象，过去几年，美国的经济惊奇指数（SurpriseIndex）每在首季都有大幅回落的情况，若美元出现调整，对下月亚洲及新兴市场股市会十分有利。

新年假期间，除了希债谈判令人关注外，另一单投资者也宜留意的新闻是沃尔玛（Walmart）加人工，这家全球最大的超市连锁集团，决定向旗下美国50万名低薪员工调升最低时薪，今年4月1日起加至9美元，明年再加至10美元。久违了的加薪滋味，自然令一众打工仔开心，这也反映了美国的劳动市场开始偏紧，美国不少行业的空缺已超越了或是接近2007年金融海啸前高峰，失业率下降及工资回升只是时间的问题。其他零售企业如星巴克、GAP、宜家及保险公司Aetna据报均有提升工资。

成熟经济体的打工一族，特别是低技术雇员，近20年受到生产全球化的影响，生产线大量向南美、中国及亚洲等新兴市场迁移，面对的是新兴经济体工资的竞争，这类工种减少，又会令服务业的人力供应增加，导致工资难升。不过，随着中国等新兴经济体的工资近年飞跃发展；加上全球人口老化，多年受压的劳动力价格可能有翻身的日子。(B01)

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趁希腊危机低吸黄金/苏子

新年伊始，在此祝大家今年身体健康，一本万利。上周五希腊与欧罗区财长就债务问题上达成协议，希腊原先希望贷款可以延长半年，但结果却只能延长4个月。不过，金融市场对此却反应正面，道指收市再创新高，欧罗兑美元自1.1278的全日低位大幅回升逾百点子收市，金价亦因此自即市的1,215.4美元高位大幅回落，并且一度失守1,200美元重要心理关口，幸而触及去年11月低位开始升幅的61.8%调整目标附近便已回稳过来，最后收市险守1,200美元心理关口。

留意希腊取得延长贷款的条件其实并未正式通过，因为希腊要在今天提交改革方案，而此方案要得到欧盟、欧洲央行及IMF同意才可顺利取得延期。因此，希腊方面的局势目前仍然存在变数，若上述三方中的一方一旦有任何疑问，令到方案未能通过的话，那希腊便需要再次在布鲁塞尔召开会议解决问题，而这势必令到市场的避险情绪再次急升，并使到汇市及金市的波幅进一步扩大，而日圆及金价料会大幅回升。

本月上旬格老接受BBC访问时便指出，希腊目前的处境是，若她得不到新的救助资金贷款，便一定会违约并离开欧罗区。希腊脱欧（Grexit）只是时间问题！上周五达成的延长贷款协议只有4个月时间，其实是一个极为利淡的讯号，因为这意味着距离脱欧的日子将愈来愈近，小心欧洲央行在3月份才正式启动欧版QE措施，从时间上看，是为希腊可能脱欧做好风险危机管理。目前金融市场对希腊脱欧似乎并无太大的危机感，即使连格老开腔表示希腊脱欧只是时间问题亦反应不大，希腊出现脱欧危机的可能性正与日俱增。投资者不要因为美股屡创新高而忽视此危机。从德国方面的强硬态度判断，即使希腊是次可取得4个月的延长贷款，亦有可能是最后一次的贷款。故目前避险资产如日圆及黄金，仍具趁低买入的投机价值。(B08)

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