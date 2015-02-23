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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 10:27 BJT

丹麦金融：资本管制或将成为央行选项，克朗兑欧元重挫至八个月低点

路透伦敦2月20日 - 丹麦克朗兑欧元周五触及逾八个月低点，交易员表示系因一位政府顾问提及丹麦可能准备实施资本管制以维护其汇率联系制度。

经济委员会主席Hans Jorgen Whitta-Jacobsen对路透表示，为了维护克朗与欧元挂钩的汇价，央行将“战到最后一兵一卒”，愿意动用包括资本管制在内的极端措施。

克朗兑欧元 一度低见7.4640克朗，为2014年6月初以来最低点。欧元兑克朗一度上涨0.23%，报在7.4615。这对于通常仅有0-0.01%交投区间而言是相当大的波动。

“资本管制的消息被认为是克朗下滑的主要原因，”哥本哈根一家丹麦银行的交易员说。“震荡相当大，但要说克朗上行压力正在消退还言之过早。”

瑞士央行在1月15日弃守瑞郎兑欧元汇率上限之后，资金即不断流入丹麦，因外界即臆测丹麦可能也将放弃钉住欧元的政策。(完)
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