丹麦金融：资本管制或将成为央行选项，克朗兑欧元重挫至八个月低点

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦2月20日 - 丹麦克朗兑欧元周五触及逾八个月低点，交易员表示系因一位政府顾问提及丹麦可能准备实施资本管制以维护其汇率联系制度。
经济委员会主席Hans Jorgen Whitta-Jacobsen对路透表示，为了维护克朗与欧元挂钩的汇价，央行将“战到最后一兵一卒”，愿意动用包括资本管制在内的极端措施。
克朗兑欧元 一度低见7.4640克朗，为2014年6月初以来最低点。欧元兑克朗一度上涨0.23%，报在7.4615。这对于通常仅有0-0.01%交投区间而言是相当大的波动。
“资本管制的消息被认为是克朗下滑的主要原因，”哥本哈根一家丹麦银行的交易员说。“震荡相当大，但要说克朗上行压力正在消退还言之过早。”
瑞士央行在1月15日弃守瑞郎兑欧元汇率上限之后，资金即不断流入丹麦，因外界即臆测丹麦可能也将放弃钉住欧元的政策。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)