港报社评：“黑水”再变“黑金”？阴谋论外一章--信报2月23日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
油价自去年下半年一直下泻，纽约期油与高位每桶107美元相比，最多挫近60%。然而，纽约期油今年1月29日低见43.54美元后开始反弹，最多涨逾20%。布兰特原油反弹势头更劲，影响之下，两大油价基准的价差（Brent-WTI spread）愈拉愈阔，布兰特相对纽约期油最新溢价超过每桶9美元。
自从油价上月底呈现反弹以来，论者对后市看法日趋两极化，以天差地远来形容好淡双方对油价的展望，绝不为过。最能代表两个阵营的，一为高唱油价将跌至每桶20美元的花旗能源分析师莫尔斯（EdMorse）；一为扬言油价将升至每桶200美元的油组秘书长巴德里（Abdalla El-Badri）。
莫尔斯和巴德里都是名副其实的油市专家，按理不可能在全无凭据下作出如此极端的预测。然而，一说20、一说200，两个数字相差10倍，对市场乃至政治因素的理解再不同，只怕亦不可能得出如此南辕北辙的结论。围绕可以量化（供求）和不能量化（政治）因素的演绎若非二人各走极端的关键，剩下来的可能性便只有一个：动机。
巴德里以油组秘书长身份，作出一个比历史高位还要高的展望，往好处想是深知50美元油价必导致非油组尤其美国产商大削开支，未来供应追不上需求势所难免，遂藉着200美元这个惊人数字（并未言明油价将于何时见此水平），提醒只看到眼前供过于求的人认清油市状况。然而，如此一来，巴德里岂非与全力夺回油组市场占有率的沙地阿拉伯对着干？
根据市场研究公司Bespoke 的统计，截至一月底，标普500指数能源板块成分股平均沽空比率达到9.88%，为2008年以来最高的沽空水平。从部分股份被短仓客借光借尽，足见华尔街炒家押注油股下跌之狠。
我们并无偏向好淡任何一方之意，只想指出“阴谋论”用以解释已发生的市场情境头头是道，对推断资产价格何去何从，帮的却往往是倒忙。传媒下次针对油市大做专题时，不排除有改改调子的需要，为“黑水”再变“黑金”提供对号入座的解读。(A02)
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